Autogrill rinnova il CdA, confermati vertici Benetton e Tondato

(Teleborsa) – L’Assemblea degli Azionisti di Autogrill ha approvato il bilancio e deliberata la distribuzione del dividendo di 0,16 euro per azione con stacco cedola il 19 giugno 2017.

I soci hanno anche determinato in 13 il numero dei componenti del nuovo Consiglio, che rimarranno in carica per tre esercizi (e dunque fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019).

il nuovo CdA di Autogrill, ha confermato Gilberto Benetton alla Presidenza e Gianmario Tondato Da Ruos quale Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Entrano nel Consiglio tra gli altri, Marco Patuano, Franca Bertagnin Benetton, Maria Pierdicchi. Il board di Autogrill risulta così composto: Gilberto Benetton, Gianmario Tondato, Alessandro Benetton, Franca Bertagnin Benetton, Marco Patuano, Paolo Roverato, Cristina De Benetti, Massimo Di Fasanella, Catherine Gerardin Vautrin, Maria Pierdicchi, Elisabetta Ripa, Francesco Umile Chiappetta e Ernesto Albanese.