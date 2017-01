(Teleborsa) – Il CdA di Autogrill ha nominato mediante cooptazione Marco Patuano quale amministratore non esecutivo, in sostituzione del dimissionario Gianni Mion. Lo comunica la società di ristorazione in una nota. L’ex Ad di Telecom ricopre la carica di amministratore delegato di Edizione, la holding della famiglia Benetton.

Autogrill, Patuano nominato Amministratore non esecutivo redazioneteleborsaxml