Autogrill, forte crescita dei ricavi nei primi quattro mesi dell’anno

(Teleborsa) – Autogrill ha registrato una forte crescita nei primi quattro mesi del 2017, con ricavi pari a 1,37 miliardi aumento del 5,1% (+2,8% a cambi costanti). La crescita è stata sostenuta dall’ottima performance delle vendite like for like in tutte le aree geografiche (+4,8%).

I risultati hanno beneficiato di un andamento favorevole dei tassi di cambio pari al 2,3%, grazie all’apprezzamento del dollaro statunitense. Le variazioni di calendario hanno generato nel periodo un effetto negativo dello 0,3%, dovuto principalmente al 2016 bisestile.

L’area International prosegue la propria crescita a doppia cifra, con un aumento delle vendite del 16,5% nel periodo. La forte performance registrata nell’area riflette una solida crescita like for like del 12,4%, grazie soprattutto all’aeroporto di Schiphol in Olanda e al contributo di Vietnam, India e Gran Bretagna. Le nuove aperture, incluse in particolare quelle realizzate in Olanda, Finlandia e Cina, hanno contribuito per il 5,4%.