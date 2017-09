Autogrill, controllata HMSHost rinnova contratto negli States

(Teleborsa) – Autogrill annuncia che il Board of Commissioners della New Jersey Turnpike Authority (NJTA) ha firmato con la controllata americana HMSHost Tollroads un contratto per proseguire la gestione delle attività di ristorazione in 16 aree di servizio lungo la New Jersey Turnpike e la Garden State Parkway nello Stato del New Jersey fino al 2044.

Il contratto sostituisce il preesistente che era previsto scadere nel 2020. I ricavi complessivi stimati nel periodo sono pari a circa 6 miliardi di dollari.

Le aree di servizio verranno rinnovate o ricostruite per offrire spazi più aperti e luminosi, con una grande attenzione alla sicurezza dei viaggiatori. Il design dei nuovi edifici sarà in linea con le ultime tendenze di sostenibilità: un ampio utilizzo della luce naturale, affiancata all’introduzione di luci LED e l’utilizzo di materiali da costruzione riciclati. Gli edifici saranno dotati di sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento ad alta efficienza energetica, isolanti di ultima generazione e sistemi per la riduzione degli sprechi dell’acqua.