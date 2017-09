Autogrill, arriva la bocciatura di Cheuvreaux. Soffre il titolo

(Teleborsa) – Seduta difficile per la società attiva nella ristorazione, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,27% dopo la bocciatura di Cheuvreux. Gli analisti della banca d’affari hanno tagliato la raccomandazione da buy a hold, con prezzo obiettivo a 11,3 euro indicando la debolezza del dollaro e un outlook “leggermente più cauto”.

Kepler Cheuvreux, inoltre, ha deciso di far uscire Autogrill dalla lista delle Top Pick italiane.

Lo status tecnico di Autogrill è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 10,85 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 10,69. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 11,01.

