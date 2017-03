Auto, nessun dispositivo di manipolazione su veicoli diesel

(Teleborsa) – Nessuna manipolazione delle emissioni sulle auto diesel testate dal Ministero dei Trasporti. E’ quanto fa sapere il Dicastero che spiega “sulla base dei test non è stata riscontrata la presenza di dispositivi di manipolazione non consentiti dalla legislazione sulle emissioni inquinanti vigente nell’UE. Dispositivi cui la Volkswagen ha ammesso di aver fatto ricorso nei propri modelli”.

I test sono stati pubblicati dal ministero nel “Report finale del programma di prove per la valutazione del comportamento emissivo di vetture diesel euro 5 commercializzate in Italia con prove in laboratorio e su pista”.

Il dossier, trasmesso alla commissione europea, “riporta gli esiti della campagna di verifica sulle emissioni dei veicoli e contiene le prove condotte su 18 veicoli (17 modelli) che rappresentano circa il 70% del parco Euro 5b circolante in Italia”.