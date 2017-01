Auto, nel 2016 accelerano le immatricolazioni. FCA batte il mercato

(Teleborsa) – Buone notizie per il mercato dell’auto italiano che nel 2016 si è mostrato in accelerazione. Lo rivela il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) che spiega come nell’anno appena passato le immatricolazioni siano aumentate del 15,82% rispetto al 2015.

Anche i dati di dicembre sono confortanti, visto che mostrano un aumento a due cifre del +13,06% su base annua, in accelerazione rispetto al +8,47% di novembre.

A dicembre 2016 sono state immatricolate 124.438 autovetture, mentre nell’intero 2016 le immatricolazioni sono state 1.824.968 con una variazione di +15,82% rispetto al 2015, durante il quale ne furono immatricolate 1.575.737.

Per quanto riguarda i trasferimenti di proprietà di auto usate, nel 2016 ne sono stati registrati 4.721.576 con una variazione positiva del 2,87% rispetto al 2015, durante il quale ne furono registrati 4.589.823.

FCA batte il mercato chiudendo il 2016 con 528 mila auto immatricolate (il 18,4% in più rispetto al 2015 in un mercato cresciuto del 15,8% per una quota del 28,94%, in crescita di 0,6 punti percentuali in confronto con l’anno scorso. Era dal 2012 che FCA non otteneva una quota così elevata in Italia.