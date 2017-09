Auto, Fiat Chrysler cresce in Europa

(Teleborsa) – Mercato dell’auto in crescita in Europa, nel mese di agosto. Secondo i dati diffusi questa mattina dall’Acea, l’associazione dei costruttori di auto in Europa, nell’Unione europea allargata a 27 Paesi più area Efta (Islanda, Svizzera e Norvegia) sono stati immatricolati 903.143 veicoli, in crescita del 5,5% rispetto alle 855.689 vetture immatricolate nell’agosto 2016.

Nel complesso dei primi otto mesi dell’anno, il saldo è positivo (+4,4%), con 10,5 milioni di vetture immatricolate.

Per il Centro Studi Promoter, “si tratta di un risultato positivo, ma certo non particolarmente esaltante”. Se proiettato, infatti, negli ultimi quattro mesi, spiegano gli esperti, “dovrebbe portare l’intero 2017 ad un volume di immatricolazioni di 15,3 milioni, un livello che è ancora al di sotto del massimo ante-crisi del 2007, quando le immatricolazioni toccarono quota 15,5 milioni.

Crescita a doppia cifra per Fiat Chrysler che aumenta le vendite nel mercato europeo del 9,8% in agosto rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e dopo il +1,4% ottenuto in luglio. Il gruppo ha immatricolato a luglio oltre 79 mila unità e ad agosto 52,6 mila unità, e la quota di mercato è del 5,8%, con un aumento di 0,2 punti percentuali. Nei primi otto mesi dell’anno, FCA aumenta le immatricolazioni del 9,5% in un mercato cresciuto del 4,4%.