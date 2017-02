Auto, Ferrari è il brand più forte al mondo ma in valore Toyota scatta sul podio

(Teleborsa) – La Rossa di Maranello non ha eguali, almeno in termini di forza del proprio marchio: un nome, Ferrari, che è una tradizione, ed un logo, il cavallino rampante, che non conosce imitazioni. Lo conferma l’ultimo rapporto 2017 di Brand Finance, che stila ogni anno una classifica dei 100 principali marchi al mondo.

La casa d’auto sportiva conquista un punteggio di 91,9 (tre punti in più) ed un rating “AAA+”, seguita da Porsche, con 86 punti ed un rating “AAA” e da Volkswagen con 84,9 punti. La forza del marchio è stata accresciuta dalla politica di aumento della produzione realizzata nell’era Marchionne (le unità prodotte sono salite da 7 mila a 9 mila unità), che ha accresciuto il valore del brand del 40% a 6,15 miliardi senza inflazionare il marchio.

Se Ferrari è il marchio “più forte” al mondo, in termini di valore vince la Toyota: la casa d’auto giapponese ha un marchio che vale 46,3 miliardi (+7% nell’ultimo anno) e risulta prima a livello mondiale, superando rivali come BMW (37,1 milardi) e Mercedes (35,5 miliardi).

Non entra sul podio dei marchi “di valore” Volkswagen con i suoi 25 miliardi, nonostante la casa tedesca abbia recentemente superato la rivale giapponese per numero di auto vendute. In realtà, le vendite del gruppo Volkswagen sono suddivise in una molteplicità di brand (Audi, Lamborghini, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Bugatti, Volkswagen) e per questo viene penalizzata rispetto a Toyota, il cui brand è più polarizzato.

Oggi in Borsa, il titolo Ferrari resta fermo ai box, non evidenziando significativi scostamenti rispetto al prezzo di venerdì, mentre Volkswagen a Ffancoforte guadagna lo 0,71% e BMW lo 0,49%.