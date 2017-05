Auto elettriche e innovativi hub di ricarica. A2A sempre piu’ smart e green

(Teleborsa) – A2A è sempre più Smart e sempre più green: la multiutility del Nord Italia presenta la nuova flotta aziendale 100% green e l’innovativo Hub elettrico dedicato ai sistemi di ricarica.

Il Gruppo A2A, che con oltre 580 punti di ricarica gestisce la rete più capillare in ambito urbano per la mobilità sostenibile, ha presentato la flotta in occasione della Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica.

Sono oltre 100 i veicoli elettrici tra auto, van e furgoni che andranno a comporre la flotta green di Unareti, la società unica per i servizi a rete del Gruppo A2A, che cominceranno gradualmente a circolare a partire da oggi. Per questi mezzi saranno disponibili nuovi punti di ricarica presso le sedi aziendali: un “Hub elettrico” basato su un modello innovativo, pensato per consentire di minimizzare la potenza impegnata senza rinunciare all’efficacia della ricarica.

Il modello prevede la predisposizione di punti di ricarica utilizzabili durante la notte in modalità “lenta”, in grado di “caricare” i veicoli ottimizzando la potenza e sfruttando le ore notturne disponibili, mentre di giorno sarà possibile utilizzare la carica quick a 22 kW e ridurre il tempo necessario ad effettuare l’operazione.

Il sistema di A2A è inoltre basato sul concetto di smart grid e rende possibile modulare la potenza prelevabile complessivamente dalla rete in funzione della necessità della rete stessa. “Il nostro obiettivo è creare città intelligenti e rendere migliore la vita delle persone: crediamo che la Smart City sia già il presente e che i veicoli elettrici possano contribuire a ridurre l’inquinamento” afferma Valerio Camerano Amministratore Delegato del Gruppo A2A.