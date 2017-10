Auto, a settembre immatricolazioni in aumento

(Teleborsa) – Ancora in salita il mercato dell’auto nel mese di settembre. Secondo i dati della Motorizzazione civile, il mese scorso sono state immatricolate 166.956 autovetture, con un incremento dell’ 8,13% rispetto a settembre 2016, quando ne furono immatricolate 154.399.

Nel periodo gennaio-settembre 2017 la Motorizzazione ha in totale immatricolato 1.533.710 autovetture, con un aumento del 9% rispetto ai primi nove mesi 2016, “un livello in linea con le previsioni di un intero 2017 a quota 2 milioni”, come spiega il Centro Studi Promotor.