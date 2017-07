Australia, tasso disoccupazione giugno stabile al 5,6%

(Teleborsa) – Il mercato del lavoro australiano è rimasto forte a giugno, con la disoccupazione vicina ai suoi livelli più bassi da quattro anni.

Nel mese di giugno, il tasso di disoccupazione si è attestato al 5,6%, in linea con la precedente lettura (dato rivisto dal 5,5%) e con le previsioni del mercato. Lo comunica l’Australian Bureau of Statistics che spiega come il numero di persone occupate è aumentato di 14mila unità contro la previsione di +15mila. Nello stesso mese, gli occupati a tempo pieno sono aumentati di 62 mila, mentre quelli a tempo parziale sono diminuiti di 48mila.

Fin dall’inizio dell’anno, l’economia australiana ha creato 160mila posti di lavoro, di cui la stragrande maggioranza sono posizioni a tempo pieno.