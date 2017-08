Australia: tasso di disoccupazione in calo nel mese di luglio

(Teleborsa) – Migliora il mercato del lavoro in Australia con il tasso di disoccupazione che a luglio scivola al 5,6% rispetto al 5,7% rivisto di giugno. Un ribasso che era atteso dagli analisti. Il dato è comunicato dall’Australian Bureau of Statistics che spiega come il tasso di partecipazione al lavoro rimanga al 65%.

Il numero di persone occupate è aumentato di 26mila unità. Nello stesso mese, gli occupati a tempo pieno sono aumentati di 29 mila, mentre quelli a tempo parziale sono diminuiti di 3mila.