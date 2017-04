(Teleborsa) – Giornata strepitosa per Straight Path Communications che scambia in rialzo del 145,78%. A dare il via agli acquisti sul titolo la notizia che AT&T ha deciso di acquisire il gruppo con un accordo del valore di 1,6 miliardi di dollari, comprese le passività.

Gli azionisti di Straight Path Communications riceveranno 95,63 dollari per ogni azione. Si prevede che l’operazione si chiuda entro 12 mesi.