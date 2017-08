Atlantia, utili e ricavi in aumento nel secondo semestre

(Teleborsa) – Risultati positivi per Atlantia dai conti di metà 2017.

Il gestore della più estesa rete autostradale europea ha chiuso il primo semestre con ricavi operativi per 2,83 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 2,56 miliardi della prima parte dell’anno scorso.

L’utile di pertinenza del gruppo è pari a 518 milioni di euro, in aumento del 25%, mentre l’EBITDA si attesta a 1.728 milioni di euro, in salita del 10%. Si prevede inoltre un un miglioramento della redditività e una crescita dei principali indicatori gestionali, anche a seguito del buon risultato del traffico sulla rete italiana registrato nei primi sei mesi dell’anno (+2,9%)

A Milano il titolo è passato in territorio positivo dopo un’intera giornata sotto i livelli della scorsa seduta.