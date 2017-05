Atlantia, redditivitÃ  e traffico autostradale in forte aumento nel 1Â° trimestre

(Teleborsa) – Conti in crescita per Atlantia, la società del gruppo Benetton che gestisce le più importanti tratte autostradali in Italia. L’utile del periodo si è attestato a 176 milioni di euro, in aumento del 7% rispetto all’anno prima (+10% su base omogenea).

L’aumento dei profitti è stato possibile grazie alla crescita dei ricavi a quasi 1,3 miliardi di euro e dell’EBITDA a 785 milioni di euro, in aumento del 9% (+8% su base omogenea).

Fra i vari business in cui si suddivide l’attività del gruppo (autostrade e aeroporti), il traffico autostradale nel primo trimestre è cresciuto del 2,7% in Italia e del 3,7% all’estero, neutralizzando gli effetti del calendario (anno bisestile)bene anche gli aeroporti con Roma che fa segnare un +3,2% di traffico e Nizza +3,7%.

Investimenti operativi del Gruppo stabili nel primo trimestre 2017 e complessivamente pari a 247 milioni di euro nel primo trimestre 2017.

Indebitamento finanziario netto in diminuzione a 11.351 milioni di euro al 31 marzo 2017, con una differenza negativa di 326 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2016.