Atlantia, Jp Morgan pronta a controfferta su Abertis?

(Teleborsa) – Mentre l’assemblea di Atlantia si prepara a votare l’OPAS su Abertis, JP Morgan Infrastructure starebbe esplorando l’opportunità di lanciare una contro OPA sul gruppo multinazionale spagnolo superando l’offerta di Atlantia. L’indiscrezione è riportata dal quotidiano spagnolo El Economista che cita fonti finanziarie.

JP Morgan punterebbe a formare un consorzio anche se i colloqui sarebbero ancora in una fase embrionale, come scrive lo stesso quotidiano. Nei giorni scorsi la Consob spagnola ha dato il via libera all’offerta di Atlantia su Abertis al corrispettivo di 16,5 euro per azione per un controvalore di 16,3 miliardi di euro.

A Piazza Affari, il titolo di Atlantia si appresta a chiudere in calo dello 0,40%