Atlantia, è arrivata la contro OPAS su Abertis

(Teleborsa) – Atlantia in negativo Piazza Affari. Il titolo è scivolato sotto la linea di parità, mostrando un calo calo del 2,57% scambiando a 26,54 euro per azione.

A dare una spinta al ribasso la notizia che la Comision Nacional del Mercado de Valores,(CNMV), la CONSOB spagnola ha deciso di ha deciso di revocare con effetto dalle ore 16:00 le negoziazioni di Abertis Infraestructuras.

Il titolo del gruppo italiano accusa il colpo dopo che Hochtief controllata dalla spagnola ACS ha presentato una contro OPAS su Abertis pari a 18,76 euro e superiore rispetto ai 16,5 euro offerti da quella di Atlantia.

Ora spetterà ad Atlantia rilanciare o rinunciare.

Strada tutta in salita ora per Atlantia che nei giorni scorsi aveva anche avuto il via libera dell’Unione Europea all’OPAS.