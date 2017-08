Atlantia, Cerchiai su Abertis: “difficile fare proposta migliore”

(Teleborsa) – “Crediamo che non sia facile fare una proposta migliore, così come costruire una controfferta: non siamo pessimisti sull’esito della vicenda”. Così il presidente del gruppo dei Benetton, Fabio Cerchiai, sull’OPA lanciata alla società autostradale spagnola per niente preoccupato dalle voci di una possibile controfferta spagnola.

“Confermiamo che Abertis resterà quotata alla Borsa di Barcellona” – continua Cerchiai – aggiungendo che il gruppo spagnolo, nel caso l’offerta italiana ancora all’esame della Consob iberica andasse in porto, “avrà un ruolo fondamentale”.

“La nostra è un’offerta di mercato, aperta con una buona remunerazione per gli azionisti di tutte le società coinvolte”.