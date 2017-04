Atlantia, Castellucci, con Abertis operazione “totalmente friendly”

(Teleborsa) – Giornata incolore per Atlantia che a Piazza Affari mostra un +0,04%. Giovanni Castellucci, numero uno del Gruppo ha parlato dell’operazione con Abertis spiegando che dovrà essere un’operazione “totalmente friendly”. In occasione dell’assemblea degli azionisti, Castellucci ha rivelato, infatti, che le recenti “fughe di notizie hanno comportato la necessità di accelerare il processo.Non rimarremo in una situazione di incertezza a lungo”, ha rassicurato l’amministratore delegato.

Durante l’assemblea, Castellucci ha commentato i dati preliminari di traffico del primo trimestre 2017 sulle infrastrutture gestite in Italia e all’estero dal Gruppo. Il traffico di Autostrade per l’Italia nel primo trimestre 2017 mostra un incremento del 3,1%, escludendo gli effetti legati all’anno bisestile e al calendario delle festività di Pasqua (-0,2% rispetto allo stesso periodo del 2016). Su base omogenea, sulla rete delle concessionarie estere del Gruppo, nel primo trimestre 2017 il traffico autostradale mostra un incremento del 5,9% in Cile (+5,3% rispetto allo stesso periodo del 2016) e un aumento dell’1,2% in Brasile (-0,9% rispetto allo stesso periodo del 2016).