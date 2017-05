Atlantia ancora in rally. Castellucci: “Sarà sempre gruppo italiano con soci esteri”

(Teleborsa) – Atlantia continua a far bene sul Listino, dove si muove al rialzo per il secondo giorno consecutivo con un rialzo dell’1,05%, grazie all’offerta presentata per la compagnia spagnola Abertis.

Il numero uno del gruppo Giovanni Catellucci, in una intervista a Il Sole 24 Ore, ha sottolineato che Atlantia “sarà sempre un gruppo italiano, ma con un socio importante spagnolo” ed ha smentito ulteriori diluizioni della componente italiana. “Se fosse come dicono le chiacchiere, pensa che avremmo offerto un premio del 20%, quindi più che serio e generoso, agli azionisti di Abertis in cambio delle loro azioni?”, replica il manager.

Poi, Castellucci ha ribadito che questo progetto “si basa su una visione industriale di lungo periodo” che poggia sull’internazionalizzazione e non sulla vendita all’estero del gruppo e prevede la presenza di soci forti esteri nel capitale.

Operativamente in Borsa, le implicazioni di breve periodo di Atlantia sottolineano l’evoluzione della fase positiva al test dell’area di resistenza 25,25 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 24,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 25,6.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)