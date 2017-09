ATAC chiude il 2016 con una perdita da 212,7 milioni di euro

(Teleborsa) – Il CdA di ATAC ha approvato il Progetto di Bilancio 2016. Il documento, che dovrà ricevere l’approvazione dell’Assemblea dei soci, registra un valore della produzione pari a 932 milioni di euro, un margine operativo lordo di 82,6 milioni di euro, un risultato operativo pari -201,8 milioni di euro e una perdita pari 212,7 milioni di euro.

“Il livello di perdita d’esercizio – si legge nella nota che accompagna i conti- sconta in misura significativa partite non ricorrenti per circa 170 milioni di euro tra svalutazioni e accantonamenti”.

Intanto, mentre è arrivato il via libera dalla Giunta capitolina al concordato preventivo a municipalzzata ha annunciato il ricorso al TAR del Lazio per contestare la maxi sanzione da 3,6 milioni da parte dell’Antitrust in cui l’Authority aveva rilevato pratiche commerciali scorrette