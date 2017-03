Aste Tesoro, rendimenti ancora in crescita nelle aste BTP a 3,7,15 e 30 anni

(Teleborsa) – Rendimenti ancora in rialzo per i titoli di stato di medio-lungo periodo, messi in asta oggi dal Tesoro in 4 diverse scadenze, come annunciato la scorsa settimana. Una tendenza di aumento dei rendimenti che fa perno anche sulla prospettiva di aumenti del costo del denaro più o meno vicini.

Il Tesoro ha collocato oggi circa 9 miliardi di euro di BTP. Il titolo triennale ha visto salire il rendimento di 12 punti base allo 0,37%, mentre quello settennale ha visto lievitare il costo di 30 punti base all’1,90%. IN salita anche i rendimenti del titolo a 15 anni al 2,87% e del titolo a 30 anni al 3,42%.

Nonostante le prospettive di crescita dei tassi, la domanda si conferma robusta: per quello a 3 anni ha totalizzato 3,81 miliardi rispetto ai 2,75 miliardi assegnati, per quello a 7 anni sono stati chiesti 4,39 miliardi rispetto ai 3,5 miliardi assegnati, per quello a 15 anni sono stati domandati 2,21 miliardi rispetto a 1,38 miliardi offerti e per quello a 30 anni sono stati chiesti 2,31 miliardi contro 1,36 miliardi assegnati.