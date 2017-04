Astaldi non festeggia le commesse in Turchia

(Teleborsa) – Astaldi appare incolore oggi sul Listino, dove registra deboli variazioni rispetto alla viglia, nonostante l’annuncio di nuove commesse in Turchia, dove è presente da circa 30 anni.

La società ieri ha comunicato di essersi aggiudicata, in raggruppamento di imprese, due nuovi contratti: un contratto EPC da 627 milioni di euro per la realizzazione delle opere civili e degli impianti elettromeccanici della tratta Kirazli-Halkali della Metropolitana di Istanbul; un contratto BOT da 392 milioni di euro di investimento complessivo, di cui 333 milioni per le sole attività di costruzione, per la realizzazione di circa 80 chilometri dell’Autostrada Menemen-AliagaÇandarli, nella provincia di Izmir. Astaldi è titolare di una quota del 15% per la prima commessa e del 33% per la seconda.

Osservando la performance borsistica, lo scenario tecnico di Astaldi mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 6,058 Euro con area di resistenza individuata a quota 6,203. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 6,002.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)