Astaldi, CdA propone aumento di capitale

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Astaldi ha deliberato di sottoporre all’Assemblea Straordinaria la proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione, per un importo complessivo 35,7 milioni, tramite l’emissione di 17.853.499 nuove azioni, al servizio del prestito obbligazionario equity-linked.

Il CdA ha anche deliberato di attribuire al presidente Paolo Astaldi il potere di individuare le date di convocazione della predetta Assemblea che dovrà tenersi entro e non oltre il 21 dicembre.