Assogestioni, patrimonio gestito a nuovo massimo storico

(Teleborsa) – Bilancio positivo per il risparmio gestito che chiude il quarto trimestre dell’anno con una raccolta netta di 7,5 miliardi di euro. Le sottoscrizioni da inizio anno ammontano a 55,6 mld. Lo rivela Assogestioni che spiega come a spingere la raccolta le gestioni collettive (6,7 mld) mentre le gestioni di portafoglio contribuiscono positivamente per 816 milioni di euro. Alla fine dell’anno il patrimonio gestito ammonta a 1.943 mld di euro, nuovo massimo storico.

Per quanto riguarda i Fondi di investimento aperti, le sottoscrizioni da inizio anno ammontano ad oltre 34 miliardi di euro. 6 mld sono stati raccolti nel 4° trimestre del 2016.