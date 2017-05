Assistenza fiscale e patronato, l’ultima frontiera di ANIEF

(Teleborsa) – “Nella nuova giornata di formazione per gli esperti Ceden che in collaborazione con Anief, intendono offrire un nuovo servizio ai soci – così Marcello Pacifico durante un’intervista a Teleborsa – sono servizi legati anche all’assistenza fiscale e al patronato”.

Specifica Pacifico, Presidente ANIEF e UDIR che è garantita “assistenza fiscale per la compilazione e presentazione entro i primi di luglio del 730, dei modelli ISEE e del DUS ma è previsto anche il servizio di patronato per chi voglia andare in pensione”.

Proprio queste le tematiche oggetto dell’ incontro svoltosi a Roma alcuni giorni fa “abbiamo discusso dell’Ape social, dell’Ape volontaria e di tutte le regole, dei contributi e dell’età pensionabile ed inoltre ci stiamo preparando, visto anche le tante battaglie che per anni ANIEF ha battuto per i precari, di offrire lo stesso servizio per chi interrompe i contratti al 9 giugno o al 30 giugno per le compilazioni delle NASPI” dichiara Pacifico.

Questi i nuovi servizi che ANIEF fornisce ai propri soci oltre l’assistenza legale e la copertura assicurativa. Sono servizi che offre anche UDIR, il sindacato dei dirigenti scolastici