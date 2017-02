Assicurazioni: R.C. Auto detiene il primato per il numero di reclami

(Teleborsa) – Nel primo semestre 2016, i reclami dei consumatori ricevuti dalle imprese italiane di assicurazione sono stati oltre 56mila, in diminuzione dello 0,5% rispetto al primo semestre 2015. Quelli ricevuti dalle imprese UE, sono stati poco più di 8 mila. Il 45% dei reclami complessivi riguarda la R.C. Auto.

E’ quanto rivelato dall’Istituto per la vigilanza delle Assicurazioni (IVASS) che ha pubblicato i dati sui reclami dei consumatori ricevuti da ciascuna impresa di assicurazione.

Per la prima volta, la rilevazione comprende anche i dati sui reclami comunicati dalle imprese di assicurazione con sede in un altro Paese UE e operanti in Italia in regime di stabilimento o in regime di Libera Prestazione di Servizi (LPS). Le imprese che hanno scelto di operare in regime di Stabilimento hanno aperto una rappresentanza in Italia, mentre quelle che hanno optato per la Libera Prestazione di Servizi – non avendo una sede stabile in Italia – devono aver nominato un rappresentante residente in Italia che è incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti.

Sono tenute alla comunicazione le imprese UE che ricevono più di 20 reclami l’anno.

Le imprese di assicurazione italiane ed estere operanti in Italia hanno ricevuto complessivamente dai consumatori italiani 64.355 reclami, di cui 14.590 (pari al 22,67% del totale) relativi ai rami vita, 29.104 (45,22% del totale) al ramo R.C. Auto e 20.661 (32,11%) per gli altri rami danni.

Anche nel primo semestre 2016 il ramo R.C. Auto continua a rappresentare per le imprese italiane il segmento che genera il maggior numero di reclami (46,8% del totale). Per le imprese UE, il comparto per il quale i consumatori presentano il maggior numero di lamentele è invece quello degli altri rami danni, esclusa la R.C.auto (46,2% del totale reclami).

Per il ramo R.C. Auto, le maggior parte delle lamentele riguardano i tempi di definizione dei sinistri e, più in generale, il servizio di liquidazione reso, oltre a controversie sull’attribuzione della responsabilità e sulla valutazione/quantificazione dei danni.