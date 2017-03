Asia in rally. Borsa di Tokyo piatta dopo Fed e Bank of Japan

(Teleborsa) – Borse asiatiche in rally eccetto la Borsa di Tokyo che chiude piatta, reagendo così alle decisioni di politica monetaria della Fed e della Bank of Japan, La banca centrale americana ha infatti alzato i tassi come atteso, mentre quella giapponese ha confermato una politica “accomodante”.

Sul Listino nipponico, l’indice Nikkei si è fermato attorno ai livelli precedenti a 19.590 punti (+0,07%) ed il Topix ha registrato un trascurabile incremento dello 0,05% a 1.217 punti. Chiude meglio Seul con un +0,29%.

Meglio le borse cinesi, con Shanghai che recupera lo 0,84% e Shenzhen lo 0,97%, mentre Taiwan recupera l’1%.

Corrono le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che avanza dell’1,9%, Singapore dello 0,94%, Kuala Lampur dell’1%, Bangkok dell’1,29% e Jakarta dell’1,08%. Fra le altre piazze Sydney sale dello 0,24%, mentre fa meglio Mumbai +0,48%.