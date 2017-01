(Teleborsa) – Miste le borse asiatiche nella mattinata odierna, dopo il finale timidamente negativo di ieri di Wall Street. A Tokyo, l’indice Nikkei ha chiuso le contrattazioni con una minusvalenza dello 0,55% a 18.787 punti, così come il Topix che ha chiuso in calo dello 0,59% a 1.167 punti.

Piatta Seul con un -0,01%. A due velocità le borse cinesi, con Shanghai che viaggia in rialzo dello 0,18% mentre Shenzhen lima lo 0,30%. Segno più per Taiwan con un rialzo dello 0,25%. Nel complesso positive le altre borse che chiuderanno più tardi le contrattazioni: Hong Kong recupera un modesto 0,19%, Singapore guadagna lo 0,49%, Jakarta lo 0,68%, Mumbay sale dello 0,49%, Kuala Lumpur dello 0,42% e Bangkok dello 0,47%. Bene Sydney che sale dello 0,68%.

Asia a due colori. Tokyo in rosso redazioneteleborsaxml