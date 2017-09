Ascopiave, stop al percorso di aggregazione con Aeb/Gelsia

(Teleborsa) – Non ci saranno nozze tra il Gruppo Ascopiave e il Gruppo Aeb, che hanno convenuto di interrompere consensualmente il percorso finalizzato all’aggregazione delle proprie attività di vendita e di distribuzione di gas ed energia nel territorio lombardo.

Le Parti, dopo aver svolto un’intensa e impegnativa attività di confronto contraddistinta da trasparenza e collaborazione, hanno constatato che al momento non sussistono le condizioni per perfezionare l’operazione, anche alla luce dei nuovi scenari normativi per quanto attiene alla regolamentazione delle società a partecipazione pubblica non quotate.

I due Gruppi riconoscono l’affinità dei valori da cui sono guidati così come le analogie in termini di storia, modello di business e approccio al mercato, caratterizzato, per entrambi, dal forte legame con il territorio di riferimento e dall’eccellenza nei servizi forniti; intendono pertanto mantenere rapporti all’insegna del dialogo e del confronto sulle future sfide che il mercato dell’energia presenterà, non escludendo, qualora vi fossero le condizioni, lo sviluppo di nuove iniziative di collaborazione e partnership in futuro.