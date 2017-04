ART: avvio consultazione aggiornamento modelli regolazione diritti aeroportuali

(Teleborsa) – L’obiettivo è il miglioramento dell’efficienza delle gestioni aeroportuali. I “Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali”, approvati nel 2014 con delibera n. 64, “interessano” 18 aeroporti italiani e riguardano rispettivamente scali con volumi di traffico superiori a 5 milioni di passeggeri l’anno, quelli con volumi di traffico compresi tra i 3 e i 5 milioni e gli aeroporti con traffico passeggeri inferiore a 1 milione.

L’Autorità per la Regolazione dei Trasporti ha ora deciso di avviare una consultazione pubblica per procedere all’aggiornamento dei “Modelli” sulla base dell’esperienza acquisita nei due anni di loro prima applicazione. I documenti di regolazione sottoposti a consultazione sono pubblicati sul sito Internet dell’Autorità http://www.autorita-trasporti.it insieme a una nota metodologica e alle istruzioni per partecipare alla consultazione. I soggetti interessati possono così formulare osservazioni sugli schemi di atto di regolazione entro il 12 maggio 2017.

Per l’aggiornamento dei “Modelli”, l’8 settembre 2016 l’Autorità aveva indetto una “call for input” allo scopo di acquisire informazioni e osservazioni da parte degli interessati. Alla “call” hanno risposto A4E-Airlines for Europe (nuova associazione di compagnie aeree europee fondata a inizio 2016 da Air France KLM, easyJet, Gruppo Airlines, Lufthansa Group e Ryanair), Assaeroporti, Assaereo, EasyJet, Enac, Ibar, Iata, Ryanair e Sacbo (aeroporto Bergamo Orio al Serio).

Sino ad oggi, i procedimenti di revisione dei diritti aeroportuali avviati secondo i Modelli dell’Autorità hanno riguardato 15 società di gestione, per complessivi 18 aeroporti. La velocità di revisione dei diritti aeroportuali sulla base dei modelli di ART assicura un quadro di maggiori certezze ai piani d’investimento degli aeroporti e delle compagnie aeree; inoltre, la determinazione negoziata dei diritti aeroportuali tra gestori e vettori contribuisce a promuovere l’efficienza gestionale dei sistemi aeroportuali. L’aggiornamento avviato dall’Autorità di quei “Modelli” è finalizzato a migliorarne ulteriormente l’efficacia operativa.