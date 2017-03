Appuntamenti e scadenze: settimana del 6 marzo 2017

(Teleborsa) –

Lunedì 06/03/2017

Appuntamenti:

Istat – Indicatori demografici

Attività istituzionali – Si svolge al Palazzo del Quirinale con il Presidente Mattarella, la Cerimonia di consegna dei Premi “Presidente della Repubblica” per l’anno 2015 dell’Accademia Nazionale dei Lincei, dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dell’Accademia Nazionale di San Luca

Vertice internazionale – Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni partecipa al vertice dei capi di Stato e di Governo con Francia, Germania e Spagna, in programma a Versailles

Aziende:

Technogym – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Snam – CDA – Risultati di periodo

Molmed – CDA – Risultati di periodo

Poligraf. S. F – CDA – Risultati di periodo

Martedì 07/03/2017

Appuntamenti:

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

Reserve Bank of Australia – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana

Banca d’Italia – Gli aggregati di bilancio e le riserve ufficiali della Banca d’Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Urban Outfitter – Risultati di periodo

UBI – CDA – Risultati di periodo

Danieli & C – CDA – Risultati di periodo

Snam – Appuntamento: Conference call con gli analisti

4Aim Sicaf – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

CERTIFICAZIONE UNICA (CU 2017) – Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modelli CU 2017 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2016.

Mercoledì 08/03/2017

Appuntamenti:

Consiglio europeo – Vertice sociale trilaterale

Banca d’Italia – Il Direttore Generale della Banca d’Italia, Salvatore Rossi, interviene alla presentazione del volume “Codice della concorrenza. Raccolta sistematica delle norme primarie e secondarie in materia di tutela e promozione della concorrenza” presso l’AGCM

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Mediacontech – CDA – Risultati di periodo

Diasorin – CDA – Risultati di periodo

Caltagirone – CDA – Risultati di periodo

Anima Holding – CDA – Risultati di periodo

Txt E-Solutions – CDA – Risultati di periodo

Wm Capital – CDA – Risultati di periodo

Banca Sistema – CDA – Risultati di periodo

Giovedì 09/03/2017

Appuntamenti:

Motori – A Ginevra si svolge l’87esima edizione del Geneva International Motor Show

Consiglio europeo – I leader dell’UE si riuniscono per esaminare varie questioni urgenti, tra cui economia, sicurezza e relazioni esterne. Partecipa il presidente della BCE, Mario Draghi

Banca d’Italia – L’economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali; Principali voci dei bilanci bancari, variazioni percentuali sui dodici mesi

Attività istituzionali – Riunione straordinaria del Collegio dei Giudici costituzionali per la presentazione della Relazione sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale nel 2016 al Palazzo della Consulta

BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

BCE – Conferenza stampa del Presidente Mario Draghi

Aziende:

Rai Way – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

ERG – CDA – Risultati di periodo

Brunello Cucinelli – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Banca Profilo – CDA – Risultati di periodo

Azimut – CDA – Risultati di periodo

Autogrill – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Gefran – CDA – Risultati di periodo

Falck Renewables – CDA – Risultati di periodo

Dea Capital – CDA – Risultati di periodo

Datalogic – CDA – Risultati di periodo

Aeffe – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

First Capital – CDA – Risultati di periodo

Venerdì 10/03/2017

Appuntamenti:

Istat – Il mercato del lavoro – IV° trimestre

Banca d’Italia – Turismo internazionale dell’Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Vianini – CDA – Risultati di periodo

Save – CDA – Risultati di periodo

Fiera Milano – CDA – Risultati di periodo

Banca Generali – CDA – Risultati di periodo

Atlantia – CDA – Risultati di periodo

ERG – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Cembre – CDA – Risultati di periodo

Banca Finnat – CDA – Risultati di periodo

Tesmec – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Luve – CDA – Risultati di periodo