Appuntamenti e scadenze: settimana del 5 giugno 2017

(Teleborsa) –

Lunedì 05/06/2017

Appuntamenti:

Attività istituzionali – Si svolge presso la Caserma Salvo d’Acquisto la Celebrazione del 203° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri

Politiche pubbliche – Il Presidente del Consiglio Gentiloni sarà alla conferenza dedicata alle attuali problematiche istituzionali, economiche e sociali del Sud “Mezzogiorno protagonista: missione possibile”, a Matera

Aziende:

Conafi Prestito’ – Assemblea – Risultati di periodo

Martedì 06/06/2017

Appuntamenti:

Reserve Bank of Australia – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana

Attività istituzionali – Il Presidente Mattarella a Montecitorio per la presentazione della Relazione annuale per il 2016 sull’attività dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Aziende:

Bioera – Assemblea – Risultati di periodo

Mercoledì 07/06/2017

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali della Banca d’Italia

Aziende:

Coima Res – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Gala – CDA – Risultati di periodo

CHL – CDA – Risultati di periodo

Giovedì 08/06/2017

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia

BCE – Riunione di politica monetaria a Tallinn e annuncio tassi

BCE – Conferenza stampa del Presidente Mario Draghi

Venerdì 09/06/2017

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell’Unione europea

Istat – Il mercato del lavoro – 1° Trimestre 2017

Attività istituzionali – Il Presidente Mattarella sarà a Civitavecchia per la Festa della Marina Militare

Aziende:

Wm Capital – Assemblea – Risultati di periodo