Appuntamenti e scadenze: settimana del 31 luglio 2017

Lunedì 31/07/2017

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Conti finanziari settoriali; Tavole mensili del Bollettino Statistico; Ita-coin; Altre Istituzioni finanziarie; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Saras – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Salvatore Ferragamo – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Finecobank – CDA – Risultati di periodo

Falck Renewables – CDA – Risultati di periodo

Alerion – CDA – Risultati di periodo

A2A – CDA – Risultati di periodo

Diasorin – CDA – Risultati di periodo

Ascopiave – CDA – Risultati di periodo

Basicnet – CDA – Risultati di periodo

Sanofi – Risultati di periodo

Loews – Risultati di periodo

Panasonic – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

UNIEMENS – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.

Mod. 730 – Operazioni di conguaglio – Il sostituto trattiene /rimborsa in busta paga al dipendente la somma risultante dal mod. 730.

Tasse Automobilistiche – Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli con bollo scadente a Giugno e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Giugno 2017.

Unico PF 2017– pagamento rateale – Ultimo giorno per effettuare il versamento della 2a o 3a rata , delle imposte Irpef, Ires ed Irap risultanti dalla dichiarazione dei redditi a titolo di saldo per l’anno 2016 e del primo acconto 2017 applicando la maggiorazione degli interessi per i contribuenti non soggetti agli studi di settore.

Informativa Economica di Sistema – IES – Termine per la presentazione della comunicazione annuale “Informativa Economica di Sistema – IES”. L’adempimento consiste nella compilazione del modello elettronico pubblicato ogni anno, che deve essere inviato all’AGCOM dal 1° giugno al 31 luglio 2017.

Modello 770/2017 semplificato/ ordinario – Ultimo giorno per effettuare l’invio telematico del mod. 770/2017.

Modello Unico 2017 / soggetti Ires con studi di settore – Versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativo periodo d’imposta 2016 con maggiorazione.

Modello Unico 2017 / persone fisiche / società di persone – Versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativo periodo d’imposta 2016 con maggiorazione.

MODELLO IRAP 2017 – con Studi di Settore – Scadenza versamento IRAP (saldo 2016 e 1° acconto 2017) con maggiorazion.

CU 2017 – Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta della Certificazione Unica 2017 contenente esclusivamente redditi 2016 non dichiarabili tramite Mod. 730/2017 (come compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-07-2017.

CAMERA DI COMMERCIO – Termine per il versamento del diritto camerale annuale con maggiorazione per i soggetti iscritti alla Camera di Commercio cui si applicano gli studi di settore.

Martedì 01/08/2017

Aziende:

Save – CDA – Risultati di periodo

Rcs Mediagroup – CDA – Risultati di periodo

Intesa Sanpaolo – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Gabetti – CDA – Risultati di periodo

Borgosesia – CDA – Risultati di periodo

Generali – CDA – Risultati di periodo

Ascopiave – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Apple – Risultati di periodo

Pfizer – Risultati di periodo

Denny’s – Risultati di periodo

Honda – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI – Dal 1 Agosto fino al 31 Agosto sono sospesi i termini processuali riguardanti le giurisdizioni tributarie.

Mercoledì 02/08/2017

Aziende:

Banca Farmafactoring – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Yoox Net-A-Porter Group – CDA – Risultati di periodo

Valsoia – CDA – Risultati di periodo

Unicredit – CDA – Risultati di periodo

Safilo Group – CDA – Risultati di periodo

Poste Italiane – CDA – Risultati di periodo

Pierrel – CDA – Risultati di periodo

M&C – CDA – Risultati di periodo

Italiaonline – CDA – Risultati di periodo

Ferrari – CDA – Risultati di periodo

Enervit – CDA – Risultati di periodo

Dobank – CDA – Risultati di periodo

Cattolica – CDA – Risultati di periodo

BE – CDA – Risultati di periodo

Banco Sardegna Risp – CDA – Risultati di periodo

Banca Farmafactoring – CDA – Risultati di periodo

Astaldi – CDA – Risultati di periodo

Aedes – CDA – Risultati di periodo

Caltagirone – CDA – Risultati di periodo

Time Warner – Risultati di periodo

Tesla – Risultati di periodo

3d Systems – Risultati di periodo

Groupon – Risultati di periodo

Jack In The Box – Risultati di periodo

Office Depot – Risultati di periodo

Rio Tinto – Risultati di periodo

Giovedì 03/08/2017

Appuntamenti:

BCE – Bollettino economico

Giovedì 03/08/2017

Appuntamenti:

BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

Giovedì 03/08/2017

Aziende:

Unipolsai – CDA – Risultati di periodo

Unipol – CDA – Risultati di periodo

Txt E-Solutions – CDA – Risultati di periodo

Tod’s – CDA – Risultati di periodo

Sabaf – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Reno De Medici – CDA – Risultati di periodo

Prima Industrie – CDA – Risultati di periodo

Nice – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Netweek – CDA – Risultati di periodo

Mediobanca – CDA – Risultati di periodo

Iren – CDA – Risultati di periodo

Giorgio Fedon – CDA – Risultati di periodo

Gefran – CDA – Risultati di periodo

Gas Plus – CDA – Risultati di periodo

Fila – CDA – Risultati di periodo

Ergycapital – CDA – Risultati di periodo

Diasorin – CDA – Risultati di periodo

Campari – CDA – Risultati di periodo

Credem – CDA – Risultati di periodo

Centrale del Latte D’Italia – CDA – Risultati di periodo

Buzzi Unicem – CDA – Risultati di periodo

Bper – CDA – Risultati di periodo

Banco di Desio e della Brianza – CDA – Risultati di periodo

Banca Popolare di Spoleto – CDA – Risultati di periodo

Banca Intermobiliare – CDA – Risultati di periodo

Banca Carige – CDA – Risultati di periodo

Innovatec – Assemblea – Risultati di periodo

Yum! Brands – Risultati di periodo

Sotheby’s – Risultati di periodo

Goldman Sachs – Risultati di periodo

Motorola – Risultati di periodo

Paramount Group – Risultati di periodo

Venerdì 04/08/2017

Appuntamenti:

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana

Aziende:

UBI – CDA – Risultati di periodo

Toscana Aeroporti – CDA – Risultati di periodo

Tesmec – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Technogym – CDA – Risultati di periodo

Stefanel – CDA – Risultati di periodo

Snaitech – CDA – Risultati di periodo

Pininfarina – CDA – Risultati di periodo

Panariagroup – CDA – Risultati di periodo

Openjobmetis – CDA – Risultati di periodo

Masi Agricola – CDA – Risultati di periodo

Marr – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Interpump Group – CDA – Risultati di periodo

I.M.A – CDA – Risultati di periodo

IGD – CDA – Risultati di periodo

Exprivia – CDA – Risultati di periodo

Emak – CDA – Risultati di periodo

Datalogic – CDA – Risultati di periodo

Credito Valtellinese – CDA – Risultati di periodo

Biesse – CDA – Risultati di periodo

Banca Finnat – CDA – Risultati di periodo

Atlantia – CDA – Risultati di periodo

Acsm-Agam – CDA – Risultati di periodo

Revlon – Risultati di periodo