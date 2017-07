Appuntamenti e scadenze: settimana del 3 luglio 2017

(Teleborsa) –

Lunedì 03/07/2017

Appuntamenti:

Auto – Immatricolazioni di giugno a cura del Ministero dei Trasporti

Banca d’Italia – Indagine sulle imprese industriali e dei servizi e UIF – Presentazione del Rapporto sull’attività svolta dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia nell’anno 2016

Borsa:

Canada – Borsa di Toronto chiusa per festività

Stati Uniti – Chiusura anticipata della Borsa di New York

Aziende:

Olidata – Assemblea – Risultati di periodo

Martedì 04/07/2017

Appuntamenti:

Reserve Bank of Australia – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

Borsa:

Stati Uniti – Borsa di New York chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Mercoledì 05/07/2017

Appuntamenti:

FOMC – Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 13 e 14 giugno

Banca d’Italia – Presentazione del rapporto annuale sul 2016 “L’economia della Lombardia”

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana

Giovedì 06/07/2017

Appuntamenti:

BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria dell’8 giugno

Attività istituzionali – Il Presidente Mattarella a Palazzo Montecitorio per la Presentazione della Relazione annuale per il 2016 dell’A.N.A.C., Autorità Nazionale Anticorruzione

Istat – Le spese per consumi delle famiglie nel 2016

Venerdì 07/07/2017

Appuntamenti:

G20 – Si svolge ad Amburgo, in Germania, il vertice dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle Banche centrali

Banca d’Italia – Rimesse verso l’estero degli immigrati in Italia e gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia

Rating sovrano – Fitch pubblica la revisione del merito di credito per l’Irlanda

Istat – Prezzi delle abitazioni – 1° trimestre 2017

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Scadenze Fiscali:

MODELLO 730 – Assistenza Fiscale – Ultimo giorno utile per il lavoratore dipendente o per il pensionato per consegnare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione Modello 730 e della busta contenente il Modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto e del cinque e due per mille dell’Irpef.

MODELLO 730 – Assistenza Fiscale prestata dal Sostituto – Termine per il datore di lavoro e per l’ente pensionistico che presta assistenza per trasmettere al contribuente copia del Modello 730 e del prospetto di liquidazione Modello 730-3.

730 precompilato tramite CAF o professionisti – Termine per i CAF o professionisti per la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto, ed invia telematicamente all’Agenzia delle Entrate i Modelli 730,730-1, 730-3 e 730-4.