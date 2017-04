Appuntamenti e scadenze: settimana del 3 aprile 2017

(Teleborsa) –

Lunedì 03/04/2017

Appuntamenti:

Auto – Immatricolazioni di marzo a cura del Ministero dei Trasporti

Borsa:

Cina – Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

A2A – CDA – Risultati di periodo

Pierrel – CDA – Risultati di periodo

Safe Bag – CDA – Risultati di periodo

Mid Industry Capital – CDA – Risultati di periodo

Martedì 04/04/2017

Appuntamenti:

Reserve Bank of Australia – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

Istat – Conto trimestrale Amministrazioni Pubbliche, Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società – IV° trimestre

Istat – Prezzi delle abitazioni

Vertice Internaziona – L’Unione europea, la Germania, il Kuwait, la Norvegia, il Qatar, le Nazioni Unite e il Regno Unito, presenzieranno la “Brussels Conference on Supporting the future of Syria and the region” alla quale parteciperanno oltre 70 paesi

Borsa:

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Aziende:

Gruppo Waste Italia – CDA – Risultati di periodo

Digitouch – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Mercoledì 05/04/2017

Appuntamenti:

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

FOMC – Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 14 e 15 marzo

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana

Aziende:

Monsanto – Risultati di periodo

Bed Bath&beyond – Risultati di periodo

Banca Mediolanum – Assemblea – Risultati di periodo

K.R.Energy – CDA – Risultati di periodo

Exor – CDA – Risultati di periodo

Giovedì 06/04/2017

Appuntamenti:

BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 9 marzo

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Triboo – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Mailup – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Beni Stabili – Assemblea – Risultati di periodo

Banco Santander – Assemblea – Risultati di periodo

Banco Sardegna Risp – Assemblea – Risultati di periodo

Banco di Desio e della Brianza – Assemblea – Risultati di periodo

GPI – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Fope – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Expert System – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Cdr Advance Capital – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Space2 – CDA – Risultati di periodo

Venerdì 07/04/2017

Appuntamenti:

Rating sovrano – DBRS pubblica la revisione del merito di credito per la Spagna

Rating sovrano – S&P pubblica la revisione del merito di credito per la Francia

UE – Riunione dell’Eurogruppo a Bruxelles

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali della Banca d’Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia; Rimesse verso l’estero degli immigrati in Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

UBI – Assemblea – Risultati di periodo

4Aim Sicaf – Assemblea – Risultati di periodo

TPS – CDA – Risultati di periodo

Energy Lab – CDA – Risultati di periodo

Sabato 08/04/2017

Appuntamenti:

UE – Riunione Ecofin

Aziende:

Credito Valtellinese – Assemblea – Risultati di periodo

Bper – Assemblea – Risultati di periodo

Banco Bpm – Assemblea – Risultati di periodo