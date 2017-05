Appuntamenti e scadenze: settimana del 29 maggio 2017

(Teleborsa) –

Lunedì 29/05/2017

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

Inghilterra – Borsa di Londra chiusa per festività

Stati Uniti – Borsa di New York chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Dmail Group – Assemblea – Risultati di periodo

Gala – CDA – Risultati di periodo

Caleido Group – CDA – Risultati di periodo

Axelero – CDA – Risultati di periodo

Mc-Link – Assemblea – Risultati di periodo

CHL – CDA – Risultati di periodo

Martedì 30/05/2017

Appuntamenti:

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Tiscali – Assemblea – Risultati di periodo

Exor – Assemblea – Risultati di periodo

K.R.Energy – CDA – Risultati di periodo

Italgas – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Ecosuntek – CDA – Risultati di periodo

Energica Motor Company – Assemblea – Risultati di periodo

Mercoledì 31/05/2017

Appuntamenti:

Fed – Beige Book

Banca d’Italia – Tavole mensili del Bollettino Statistico; Ita-coin

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Prelios – Assemblea – Risultati di periodo

OVS – Assemblea – Risultati di periodo

Hewlett Packard – Risultati di periodo

Giglio Group – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

UNI – EMENS – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

FASI – Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali (trimestre in corso)

Tasse Automobilistiche – Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli con bollo scadente a Aprile 2017 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Aprile 2017.

CASSA NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI – Termine pagamento prima rata minimi 2017 SDD/MAV – rata unica minimi 2017 SDD

Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – Scadenza per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre 2017.

Giovedì 01/06/2017

Appuntamenti:

Auto – Immatricolazioni di maggio a cura del Ministero dei Trasporti

Banca d’Italia – Conti finanziari

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Energy Lab – Assemblea – Risultati di periodo

Intek Group – Assemblea – Risultati di periodo

Dollar General – Risultati di periodo

Venerdì 02/06/2017

Appuntamenti:

Rating sovrano – Moody’s pubblica la revisione del merito di credito per la Gran Bretagna

Rating sovrano – DBRS pubblica la revisione del merito di credito per la UE