Appuntamenti e scadenze: settimana del 27 marzo 2017

(Teleborsa) –

Lunedì 27/03/2017

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT mensili – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di Febbraio 2017 solo per via telematica.

Martedì 28/03/2017

Appuntamenti:

Attività istituzionali – Il Presidente Mattarella sarà all’Aeroporto di Gioia del Colle per la Celebrazione del 94° anniversario di costituzione dell’Aeronautica Militare

Martedì 28/03/2017

Appuntamenti:

Attività istituzionali – Si svolge all’Università Luiss Guido Carli la presentazione del progetto: “La legalità per lo sviluppo sociale ed economico del Paese” con il Presidente Mattarella

Martedì 28/03/2017

Borsa:

Scadenze tecniche – Cascading su IDEX al termine delle negoziazioni

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i

Mercoledì 29/03/2017

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Giovedì 30/03/2017

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i

Venerdì 31/03/2017

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Debito estero dell’Italia; Posizione patrimoniale sull’estero dell’Italia; Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale

Banca d’Italia – Ita-coin; €-coin: Marzo 2017

Banca d’Italia – Bollettino Statistico; Tavole mensili del Bollettino Statistico

Rating sovrano – DBRS pubblica la revisione del merito di credito per la Francia

Rating sovrano – S&P pubblica la revisione del merito di credito per la Spagna

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Blackberry – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-03-2017.

CASSA NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI – Scadenza seconda rata delle eccedenze 2016, esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2016 PCE.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

FIRR – AGENTI – Scadenza per il versamento del contributo al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto di agenzia da parte della Ditta preponente.

UNI – EMENS – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.

TASSE AUTOMOBILISTICHE – E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti gli autoveicoli con bollo scadente a Febbraio 2017 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Febbraio 2017.

CU 2017 SINTETICA – Consegna ai percettori di compensi della certificazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati nonchè delle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi relative all’anno 2016.

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI – Termine per la domanda di adesione alla definizione agevolata dei ruoli con l’abbuono delle sanzioni e degli interessi mediante l’apposito modello DA1 (Il termine per presentare domanda di adesione alla rottamazione slitta dal 31.03.2017 al 21.04.2017)