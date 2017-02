Appuntamenti e scadenze: settimana del 27 febbraio 2017

(Teleborsa) –

Lunedì 27/02/2017

Appuntamenti:

Tecnologia – Si tiene a Barcellona l’annuale “Mobile World Congress”, il più importante evento sulla telefonia mobile

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo e Regolamento CTZ – BTP€

Aziende:

Saras – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Piaggio – CDA – Risultati di periodo

Gruppo Edit L’Espresso – CDA – Risultati di periodo

Bonifiche Ferraresi – CDA – Risultati di periodo

Sogefi – CDA – Risultati di periodo

Prima Industrie – CDA – Risultati di periodo

Ansaldo Sts – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Sothebys – Risultati di periodo

I Grandi Viaggi – Assemblea – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT mensili – Trasmissione degli elenchi Intrastat mensili relativi al mese di gennaio 2017 solo per via telematica.

Martedì 28/02/2017

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Debito delle amministrazioni locali; Tavole mensili del Bollettino Statistico; Ita-coin

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Moncler – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

ENI – CDA – Risultati di periodo

Campari – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Bper – CDA – Risultati di periodo

Banca Carige – CDA – Risultati di periodo

Autostrade Merid – CDA – Risultati di periodo

IGD – CDA – Risultati di periodo

Digital Bros – CDA – Risultati di periodo

Amplifon – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Tecnoinvestimenti – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Salesforce.com – Risultati di periodo

3d Systems – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

Tasse Automobilistiche – E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti gli autoveicoli con bollo scadente nel mese di gennaio 2017 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di gennaio 2017.

INAIL – Invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni 2016 ai fini INAIL .

CERTIFICAZIONE UNICA (CU 2017) – Consegna, da parte delle imprese mandanti-sostituti d’imposta ai percettori di compensi di lavoro autonomo e ai percettori di provvigioni e/o commissioni, della certificazione attestante i redditi corrisposti nel corso dell’anno solare precedente.

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA – Presentazione mediante invio telematico della “comunicazione annuale dati Iva” da parte dei titolari di partita Iva.

UNI-EMENS – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

Mercoledì 01/03/2017

Appuntamenti:

Auto – Immatricolazioni di febbraio a cura del Ministero dei Trasporti

Fed – Beige Book

Istat – Pil e indebitamento AP nel 2016

Aziende:

Yoox Net-A-Porter Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Prysmian – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

ENI – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Recordati – CDA – Risultati di periodo

Luxottica Group – CDA – Risultati di periodo

Lowes – Risultati di periodo

Best Buy – Risultati di periodo

Office Depot – Risultati di periodo

Massimo Zanetti Beverage – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Giovedì 02/03/2017

Appuntamenti:

Attività istituzionali – Si svolge al Palazzo del Quirinale la Cerimonia per la Giornata “Qualità Italia”

Aziende:

Italmobiliare – CDA – Risultati di periodo

De’Longhi – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Banca Mps – CDA – Risultati di periodo

Geox – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Luxottica Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Engie – Risultati di periodo

Abercrombie – Risultati di periodo

Barnes & Noble – Risultati di periodo

Cti Biopharma – CDA – Risultati di periodo

D’Amico – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Venerdì 03/03/2017

Aziende:

Sias – CDA – Risultati di periodo

Parmalat – CDA – Risultati di periodo

Astm – CDA – Risultati di periodo

Staples – Risultati di periodo

Brembo – CDA – Risultati di periodo

Centrale del Latte D’Italia – CDA – Risultati di periodo

Cementir Holding – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-02-2017.