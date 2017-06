Appuntamenti e scadenze: settimana del 26 giugno 2017

(Teleborsa) –

Lunedì 26/06/2017

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Indagine sulle imprese industriali e dei servizi

Aziende:

Diasorin – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Cdr Advance Capital – Assemblea – Risultati di periodo

Pierrel – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT mensili – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di maggio 2017.

Martedì 27/06/2017

Aziende:

Biancamano – Assemblea – Risultati di periodo

I Grandi Viaggi – CDA – Risultati di periodo

Innovatec – CDA – Risultati di periodo

Barnes & Noble – Risultati di periodo

Mercoledì 28/06/2017

Aziende:

Stefanel – Assemblea – Risultati di periodo

Mediaset – Assemblea – Risultati di periodo

Imvest – Assemblea – Risultati di periodo

Axelero – Assemblea – Risultati di periodo

Gala – Assemblea – Risultati di periodo

Sintesi – Assemblea – Risultati di periodo

Caleido Group – Assemblea – Risultati di periodo

Monsanto – Risultati di periodo

General Mills – Risultati di periodo

Pier 1 Imports – Risultati di periodo

Giovedì 29/06/2017

Aziende:

Coima Res – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Industria e Innovazione – Assemblea – Risultati di periodo

Unieuro – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Visibilia Editore – Assemblea – Risultati di periodo

Gala – Assemblea – Risultati di periodo

Ecosuntek – Assemblea – Risultati di periodo

CHL – Assemblea – Risultati di periodo

Agatos – Assemblea – Risultati di periodo

Borgosesia – Assemblea – Risultati di periodo

It Way – Assemblea – Risultati di periodo

Energy Lab – Assemblea – Risultati di periodo

Biancamano – CDA – Risultati di periodo

Walgreens – Risultati di periodo

Nike – Risultati di periodo

Conagra Foods – Risultati di periodo

Venerdì 30/06/2017

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Posizione patrimoniale sull’estero dell’Italia; Tavole mensili del Bollettino Statistico; Bollettino Statistico; Debito estero dell’Italia

Istat – Conto trimestrale Amministrazioni Pubbliche, Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società – I° trimestre 2017

Aziende:

Abitare In – CDA – Risultati di periodo

Imvest – CDA – Risultati di periodo

Olidata – Assemblea – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

UNI – EMENS – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.

Tasse Automobilistiche – Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli con bollo scadente a Maggio 2017 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Maggio 2017.

IMU – TASI Dichiarazione – La dichiarazione IMU/TASI 2017 va presentata al Comune da tutti i contribuenti possessori di un immobile – sia esso ad uso privato o commerciale – che nel corso del 2016 ha subito variazioni.

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-06-2017.

MODELLO UNICO PF 2017 in forma cartacea – Presentazione presso un ufficio postale della dichiarazione dei redditi modello Unico 2017 e della destinazione dell’otto e del cinque per mille per le persone fisiche non obbligate all’invio telematico.

INPS – Versamento contributi volontari – Pagamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2017.

UNICO PF 2017 – Versamento delle imposte dovute risultanti dal Mod. Unico 2017 per i soggetti non titolari di partita iva.

MODELLO IRAP 2017 – Versamento IRAP (saldo 2016 e 1° acconto 2017)

Modello Unico 2017 Soggetti IRES – Ultimo giorno per effettuare il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione per i soggetti IRES che approvano il bilancio nei termini ordinari.

CAMERA DI COMMERCIO – Termine per il versamento del diritto camerale annuale.

Modello Unico 2017 Persone Fisiche / Società di persone – versamento – Ultimo giorno per effettuare il versamento delle imposte Irpef, Ires ed Irap risultanti dalla dichiarazione dei redditi a titolo di saldo per l’anno 2016 e del primo acconto 2017.

CEDOLARE SECCA – Versamento dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2016.

Canone RAI – I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo sono tenuti a comunicarlo all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione va presentata con l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva disponibile online. La dichiarazione presentata entro il 30 giugno 2017 ha effetto solo per il canone dovuto per il secondo semestre 2017.

CASSA NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI – Scadenza terza rata delle eccedenze 2016 per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE 2016.

CASSA NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI – Scadenza pagamento contributo fisso pre-iscritti Cassa 2017.