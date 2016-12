Appuntamenti e scadenze: settimana del 26 dicembre 2016

(Teleborsa) –

Lunedì 26/12/2016

Appuntamenti:

BOJ – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 31 ottobre e 1 novembre

Borsa:

Germania – Borsa di Francoforte chiusa per festività

Inghilterra – Borsa di Londra chiusa per festività

Canada – Borsa di Toronto chiusa per festività

Francia – Borsa di Parigi chiusa per festività

Italia – Borsa di Milano chiusa per festività

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Malesia – Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festività

Spagna – Borsa di Madrid chiusa per festività

Stati Uniti – Borsa di New York chiusa per festività

Aziende:

Damiani – CDA – Risultati di periodo

Martedì 27/12/2016

Borsa:

Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano

Canada – Borsa di Toronto chiusa per festività

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Aziende:

Abitare In – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT mensili – Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Novembre 2016 solo per via telematica.

IVA – Acconto – Versamento dell’ acconto IVA da parte dei contribuenti mensili e trimestrali.

Mercoledì 28/12/2016

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT e CTZ

Giovedì 29/12/2016

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Scadenze Fiscali:

UNICO 2016 – Termine per la presentazione con ravvedimento del Mod.Unico 2016 la cui scadenza era fissata per il 30 Settembre 2016 oppure per integrare la dichiarazione presentata nel termine ordinario.

Venerdì 30/12/2016

Appuntamenti:

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana per dicembre 2016

Banca d’Italia – Tavole mensili del Bollettino Statistico; Posizione patrimoniale sull’estero dell’Italia; Debito estero dell’Italia; Bollettino Statistico; Ita-coin

Borsa:

Germania – Borsa di Francoforte chiusa dalle ore 15.00

Inghilterra – Borsa di Londra chiusa dallo ore 12.30 ora locale

Scadenze Fiscali:

IMPOSTA DI REGISTRO – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-12-2016.

Tasse Automobilistiche – Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a Novembre 2016 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Novembre 2016.

Sabato 31/12/2016

Borsa:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività