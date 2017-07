Appuntamenti e scadenze: settimana del 24 luglio 2017

(Teleborsa) –

Lunedì 24/07/2017

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Luxottica Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Ternienergia – CDA – Risultati di periodo

Saipem – CDA – Risultati di periodo

Poligrafici Printing – CDA – Risultati di periodo

Poligrafici – CDA – Risultati di periodo

Monrif – CDA – Risultati di periodo

Pierrel – Assemblea – Risultati di periodo

Manpower – Risultati di periodo

Yahoo! – Risultati di periodo

Ryanair – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

730 Telematico CAF o professionisti – Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte dei centri di assistenza fiscale e professionisti abilitati.

MODELLO 730 – Ultimo giorno utile per il lavoratore dipendente o per il pensionato per trasmettere autonomamente tramite l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione Modello 730.

Martedì 25/07/2017

Appuntamenti:

BOJ – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 15 e 16 giugno

FOMC – Inizia la riunione di politica monetaria

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di giugno

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Sogefi – CDA – Risultati di periodo

Snam – CDA – Risultati di periodo

Nova Re – CDA – Risultati di periodo

Inwit – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Eprice – CDA – Risultati di periodo

Ei Towers – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Mondo Tv – CDA – Risultati di periodo

Fincantieri – CDA – Risultati di periodo

Caterpillar – Risultati di periodo

3m – Risultati di periodo

General Motors – Risultati di periodo

At&t – Risultati di periodo

Eli Lilly – Risultati di periodo

Mcdonald – Risultati di periodo

Morningstar – Risultati di periodo

Texas Instruments – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT mensili – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di giugno 2017 solo per via telematica.

IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT Trimestrali – Presentazione elenchi INTRASTAT trimestrali relativi al 2° trimestre 2017 solo per via telematica.

Mercoledì 26/07/2017

Appuntamenti:

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i

Aziende:

Amplifon – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Zignago Vetro – CDA – Risultati di periodo

Sias – CDA – Risultati di periodo

Salini Impregilo – CDA – Risultati di periodo

Ratti – CDA – Risultati di periodo

Hera – CDA – Risultati di periodo

Gedi Gruppo Editoriale – CDA – Risultati di periodo

Edison R – CDA – Risultati di periodo

Coima Res – CDA – Risultati di periodo

Cnh Industrial – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Caltagirone – CDA – Risultati di periodo

Bonifiche Ferraresi – CDA – Risultati di periodo

Astm – CDA – Risultati di periodo

Moncler – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Saipem – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Snam – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Stmicroelectronics – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Ford Motor Company – Risultati di periodo

Boeing – Risultati di periodo

Facebook – Risultati di periodo

Northrop Grumman – Risultati di periodo

Cnh Industrial – Risultati di periodo

Glaxosmithkline – Risultati di periodo

Coca-cola – Risultati di periodo

Nasdaq – Risultati di periodo

Nintendo – Risultati di periodo

Netgear – Risultati di periodo

Stmicroelectronics – Risultati di periodo

Giovedì 27/07/2017

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

Aziende:

Vittoria – CDA – Risultati di periodo

Vianini – CDA – Risultati di periodo

Terna – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Telecom Italia – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Space3 – CDA – Risultati di periodo

Save – CDA – Risultati di periodo

Recordati – CDA – Risultati di periodo

Rai Way – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Prysmian – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Prelios – CDA – Risultati di periodo

Molmed – CDA – Risultati di periodo

Maire Tecnimont – CDA – Risultati di periodo

Leonardo – CDA – Risultati di periodo

Italmobiliare – CDA – Risultati di periodo

Italgas – CDA – Risultati di periodo

Fiat Chrysler Automobiles – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

ENI – CDA – Risultati di periodo

Enel – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Dada – CDA – Risultati di periodo

Cerved Information Solutions – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Cementir Holding – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Carraro – CDA – Risultati di periodo

Brembo – CDA – Risultati di periodo

Banca Sistema – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Banca Profilo – CDA – Risultati di periodo

Banca Mediolanum – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Banca Generali – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Azimut – CDA – Risultati di periodo

Autostrade Merid – CDA – Risultati di periodo

Mondadori – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Aeffe – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Damiani – Assemblea – Risultati di periodo

Expedia – Risultati di periodo

Amazon.com – Risultati di periodo

Procter & Gamble – Risultati di periodo

Mattel – Risultati di periodo

Astrazeneca – Risultati di periodo

Bayer – Risultati di periodo

Bristol-myers – Risultati di periodo

Danone – Risultati di periodo

Dhi Group – Risultati di periodo

Mastercard – Risultati di periodo

Nokia – Risultati di periodo

Nissan Motor Company – Risultati di periodo

Pdf Solutions – Risultati di periodo

Starbucks – Risultati di periodo

Twitter – Risultati di periodo

Venerdì 28/07/2017

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo e Regolamento CTZ – BTP€

Aziende:

Risanamento – CDA – Risultati di periodo

Reply – CDA – Risultati di periodo

Piaggio – CDA – Risultati di periodo

Parmalat – CDA – Risultati di periodo

Geox – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Fiera Milano – CDA – Risultati di periodo

De’Longhi – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

D’Amico – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Cofide – CDA – Risultati di periodo

Cir-Comp – CDA – Risultati di periodo

Boero Bartolomeo – CDA – Risultati di periodo

Basicnet – CDA – Risultati di periodo

Banca Mps – CDA – Risultati di periodo

Autogrill – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Ansaldo Sts – CDA – Risultati di periodo

Anima Holding – CDA – Risultati di periodo

Acea – CDA – Risultati di periodo

4Aim Sicaf – CDA – Risultati di periodo

ENI – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Italgas – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Sintesi – Assemblea – Risultati di periodo

Saras – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Cerved Information Solutions – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

American Airlines – Risultati di periodo

Exxon Mobil – Risultati di periodo

Whirlpool – Risultati di periodo

Chevron – Risultati di periodo

Hitachi – Risultati di periodo