Appuntamenti e scadenze: settimana del 23 ottobre 2017

Lunedì 23/10/2017

Appuntamenti:

Istat – Imprese a controllo e partecipazione pubblica

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Italgas – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Luxottica Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Saipem – CDA – Risultati di periodo

S.S. Lazio – Assemblea – Risultati di periodo

Martedì 24/10/2017

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Indagine sul credito bancario: risultati per l’Italia

Giappone – Pubblicazione dell’indice PMI di ottobre

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di settembre

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Juventus Fc – Assemblea – Risultati di periodo

Moncler – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Saipem – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Sogefi – CDA – Risultati di periodo

Fiat Chrysler Automobiles – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Mercoledì 25/10/2017

Appuntamenti:

Bank of Canada – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Gedi Gruppo Editoriale – CDA – Risultati di periodo

Coima Res – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Amplifon – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

MODELLO 730 – INTEGRATIVO – Ultimo giorno utile per il lavoratore dipendente o per il pensionato che ha già presentato il Modello 730, per consegnare al CAF o al professionista abilitato il Modello 730-integrativo.

IVA COMUNITARIA – ELENCHI INTRASTAT MENSILI – Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Settembre 2017 solo per via telematica.

IVA COMUNITARIA – ELENCHI INTRASTAT TRIMESTRALI – Presentazione elenchi Intrastat trimestrali (3° trimestre 2017) solo per via telematica.

Giovedì 26/10/2017

Appuntamenti:

Trading Online Expo – Si tiene a Milano la 15esima edizione del TOL, organizzato da Borsa Italiana a Piazza Affari

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

BCE – Conferenza stampa del Presidente Mario Draghi

Tesoro – Asta CTZ – BTP€

Aziende:

A.S. Roma – Assemblea – Risultati di periodo

Recordati – CDA – Risultati di periodo

Mediobanca – CDA – Risultati di periodo

ENI – CDA – Risultati di periodo

Edison R – CDA – Risultati di periodo

Autostrade Merid – CDA – Risultati di periodo

Coima Res – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Wiit – CDA – Risultati di periodo

Assiteca – Assemblea – Risultati di periodo

Stmicroelectronics – Appuntamento: c – CDA – Risultati di periodo

Venerdì 27/10/2017

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Indicatore €-coin; Sistema dei pagamenti

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Piaggio – CDA – Risultati di periodo

Cofide – CDA – Risultati di periodo

Cerved Information Solutions – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Cir-Comp – CDA – Risultati di periodo

Banca Mps – CDA – Risultati di periodo

Acea – CDA – Risultati di periodo

Danieli & C – Assemblea – Risultati di periodo

ENI – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Tesmec – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Banca Sistema – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Digital Bros – Assemblea – Risultati di periodo

Sabato 28/10/2017

Aziende:

Mediobanca – Assemblea – Risultati di periodo