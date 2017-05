Appuntamenti e scadenze: settimana del 22 maggio 2017

(Teleborsa) –

Lunedì 22/05/2017

Appuntamenti:

UE – Riunione dell’Eurogruppo a Bruxelles

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia; Sistema dei pagamenti

Istat – Prospettive per l’economia italiana per il 2017

Aziende:

Olidata – CDA – Risultati di periodo

It Way – CDA – Risultati di periodo

Giglio Group – CDA – Risultati di periodo

Ki Group – Assemblea – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

ENASARCO – Termine per il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti da parte del mandante relativi al 1° trimestre 2017.

Martedì 23/05/2017

Appuntamenti:

UE – Riunione Ecofin

Appuntamenti:

Appuntamenti:

Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

Titoli di Stato:

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Borgosesia – Assemblea – Risultati di periodo

Pierrel – CDA – Risultati di periodo

Yoox Net-A-Porter Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Sintesi – CDA – Risultati di periodo

Mercoledì 24/05/2017

Appuntamenti:

FOMC – Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 2 e 3 maggio

BCE – Discorso di apertura del Presidente Draghi alla “First Conference on Financial Stability” organizzata dalla Banca Centrale Spagnola e dal Centro per gli Studi Monetari e Finanziari a Madrid

Appuntamenti:

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di aprile

Titoli di Stato:

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Gequity – Assemblea – Risultati di periodo

Class Editori – Assemblea – Risultati di periodo

Bastogi – Assemblea – Risultati di periodo

Mittel – CDA – Risultati di periodo

Yoox Net-A-Porter Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti

H-Farm – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Giovedì 25/05/2017

Appuntamenti:

Vertice OPEC – Riunione ordinaria dei Ministri petroliferi del cartello a Vienna

Istat – Prospettive per l’economia italiana

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Ivs Group – CDA – Risultati di periodo

K.R.Energy – Assemblea – Risultati di periodo

Eems – Assemblea – Risultati di periodo

Autogrill – Assemblea – Risultati di periodo

Coima Res – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT mensili – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di Aprile 2017.

Venerdì 26/05/2017

Appuntamenti:

G7 – Il Vertice G7 si svolge a Taormina e sarà incentrato sull’economia mondiale, la politica estera, la sicurezza dei cittadini e la sostenibilità ambientale

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i

Aziende:

Snaitech – Assemblea – Risultati di periodo

Ambienthesis – Assemblea – Risultati di periodo

Agatos – Assemblea – Risultati di periodo

Visibilia Editore – CDA – Risultati di periodo

Imvest – CDA – Risultati di periodo