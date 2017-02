Appuntamenti e scadenze: settimana del 20 febbraio 2017

(Teleborsa) –

Lunedì 20/02/2017

Appuntamenti:

UE – Riunione dell’Eurogruppo a Bruxelles. Partecipa il Ministro Padoan

Attività istituzionali – Visita di Stato del Presidente Mattarella nella Repubblica Popolare Cinese

Borsa:

Stati Uniti – Borsa di New York chiusa per festività

Canada – Borsa di Toronto chiusa per festività

Telesia – Inizio negoziazioni all’Aim Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Terna – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Scadenze Fiscali:

ENASARCO – Termine per il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti da parte del mandante relativi al 4° trimestre 2016.

Martedì 21/02/2017

Appuntamenti:

UE – Riunione Ecofin. Partecipa il Ministro Padoan

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

Martedì 21/02/2017

Appuntamenti:

Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

Martedì 21/02/2017

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Wal-mart Stores – Risultati di periodo

Home Depot – Risultati di periodo

Macys – Risultati di periodo

Intesa Sanpaolo – CDA – Risultati di periodo

Banca Mediolanum – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

A.S. Roma – CDA – Risultati di periodo

Mercoledì 22/02/2017

Appuntamenti:

FOMC – Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 31 gennaio e 1 febbraio

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Lowes – Risultati di periodo

Salesforce – Risultati di periodo

Jack In The Box – Risultati di periodo

Tenaris – CDA – Risultati di periodo

Basicnet – CDA – Risultati di periodo

Giovedì 23/02/2017

Appuntamenti:

Economia – Il ministro Padoan interviene a “Capital Markets Summit 2017: how to navigate the post-Brexit shakeup”

Giovedì 23/02/2017

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di gennaio

Giovedì 23/02/2017

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i

Aziende:

Campbell Soup – Risultati di periodo

Gap – Risultati di periodo

JcPenney – Risultati di periodo

Venerdì 24/02/2017

Appuntamenti:

Banca d’Italia – €-coin: Febbraio 2017

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Foot Locker – Risultati di periodo

Sothebys – Risultati di periodo

Juventus Fc – CDA – Risultati di periodo

Cerved Information Solutions – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Banco Sardegna Risp – CDA – Risultati di periodo

I Grandi Viaggi – Assemblea