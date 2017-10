Appuntamenti e scadenze: settimana del 2 ottobre 2017

(Teleborsa) –

Lunedì 02/10/2017

Appuntamenti:

Auto – Immatricolazioni di settembre a cura del Ministero dei Trasporti

Borsa:

Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Trevi – Appuntamento: Conference call con gli analisti

S.S. Lazio – CDA – Risultati di periodo: CdS Bilancio

A.S. Roma – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

VOLUNTARY DISCLOSURE – Invio telematico dell’istanza di collaborazione volontaria per l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’estero e per l’emersione nazionale (violazioni commesse entro il 30 settembre 2016)

LIBRO UNICO DEL LAVORO – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

UNI-EMENS – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.

Modello 730 – Comunicazione al datore di lavoro o ente pensionistico di voler effettuare un minor o nessun acconto IRPEF rispetto a quello risultante dal prospetto di liquidazione (Mod. 730-3)

Tasse Automobilistiche – Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica per tutti gli autoveicoli con bollo scadente nel mese di agosto 2017 e per le auto nuove immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Agosto 2017.

Modello Unico 2017 Persone Fisiche – versamento – Ultimo giorno per effettuare il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi a titolo di saldo per l’anno 2016 e del primo acconto 2017.

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-09-2017.

Martedì 03/10/2017

Appuntamenti:

Istat – Conto trimestrale Amministrazioni Pubbliche, Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società – 2° trimestre

Borsa:

Germania – Borsa di Francoforte chiusa per festività

Mercoledì 04/10/2017

Appuntamenti:

Istat – Prezzi delle abitazioni – 2° trimestre

Fed – Discorso di apertura del Presidente della Federal Reserve, Janet Jellen, alla Conferenza della “Community Banking in the 21st Century” a St. Louis

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

49° Giornata del Credito – Si svolge a Roma, a Palazzo Altieri, il convegno “Banche, altri intermediari finanziari e imprese: cosa fare per lo sviluppo del Paese” in occasione della 49a giornata del credito organizzata dall’Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito. Interviene il Direttore Generale della Banca d’Italia, Salvatore Rossi

Aziende:

Danieli & C – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Monsanto – Risultati di periodo

Yum! Brands – Risultati di periodo

Giovedì 05/10/2017

Appuntamenti:

BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 7 settembre

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana

Rethinking Competitiveness, Structural Reforms, and Macro Policy – Si svolge a Roma la conferenza sulle politiche macroeconomiche, organizzata da Banca d’Italia, CEPR, e CEBRA’s International Trade and Macroeconomics Program

Borsa:

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Aziende:

Conagra Foods – Risultati di periodo

Pepsico – Risultati di periodo

Venerdì 06/10/2017

Appuntamenti:

Rating sovrano – Moody’s pubblica la revisione del merito di credito per l’Italia

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia

Banca d’Italia – Rimesse verso l’estero degli immigrati in Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT