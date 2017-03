Appuntamenti e scadenze: settimana del 13 marzo 2017

(Teleborsa) –

Giovedì 09/03/2017

Appuntamenti:

Motori – A Ginevra si tiene l’87esima edizione del Geneva International Motor Show

Lunedì 13/03/2017

Appuntamenti:

Economia e finanaza – Si svolge a Berlino il 12° European Annual Symposium: EU Funds 2017, il più importante evento annuale in tema di fondi europei

Istat – Esportazioni regioni italiane

Lunedì 13/03/2017

Appuntamenti:

BCE – Il Presidente Draghi incontra il Comitato Affari Economici e Monetari del Parlamento europeo in visita presso la sede della BCE a Francoforte

Lunedì 13/03/2017

Appuntamenti:

BCE – Discorso di apertura del Presidente Draghi alla conferenza “Fostering innovation and entrepreneurship in the euro area” sui temi di innovazione e imprenditoria, organizzata congiuntamente, a Francoforte, dalla BCE e dal Massachusetts Institute of Technology

Lunedì 13/03/2017

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

Acea – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Valsoia – CDA – Risultati di periodo

Unicredit – CDA – Risultati di periodo

Sias – CDA – Risultati di periodo

Ratti – CDA – Risultati di periodo

Gabetti – CDA – Risultati di periodo

Cofide – CDA – Risultati di periodo

Cir-Comp – CDA – Risultati di periodo

Astm – CDA – Risultati di periodo

Servizi Italia – CDA – Risultati di periodo

Eurotech – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

CERTIFICAZIONE UNICA (CU 2017) invio correttivo – Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modelli CU 2017 correttive a seguito di errato invio delle certificazioni.

Martedì 14/03/2017

Appuntamenti:

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

FOMC – Inizia la riunione di politica monetaria

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Tod’s – CDA – Risultati di periodo

Salvatore Ferragamo – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Nova Re – CDA – Risultati di periodo

Cti Biopharma – CDA – Risultati di periodo

Caltagirone – CDA – Risultati di periodo

Tamburi – CDA – Risultati di periodo

Sesa – CDA – Risultati di periodo

Nice – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Marr – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Isagro – CDA – Risultati di periodo

I.M.A – CDA – Risultati di periodo

Mutuionline – CDA – Risultati di periodo

Cad It – CDA – Risultati di periodo

Biesse – CDA – Risultati di periodo

BE – CDA – Risultati di periodo

Astaldi – CDA – Risultati di periodo

Ascopiave – CDA – Risultati di periodo

Acotel Group – CDA – Risultati di periodo

Softec – CDA – Risultati di periodo

Mercoledì 15/03/2017

Appuntamenti:

BOJ – Inizia la riunione di politica monetaria

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

FOMC – Conferenza stampa di Janet Yellen

Banca d’Italia – Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Mercato finanziario

IIF G20 Conference – A Francoforte si svolge la 9° IIF G20 Conference “The G20 Agenda under the German Presidency”, organizzata dall’Institute of International Finance, che precede il vertice G20

Aziende:

Oracle – Risultati di periodo

Guess – Risultati di periodo

Toscana Aeroporti – CDA – Risultati di periodo

Terna – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Salini Impregilo – CDA – Risultati di periodo

Safilo Group – CDA – Risultati di periodo

Poste Italiane – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Olidata – CDA – Risultati di periodo

Maire Tecnimont – CDA – Risultati di periodo

Leonardo – CDA – Risultati di periodo

Italiaonline – CDA – Risultati di periodo

Fullsix – CDA – Risultati di periodo

FNM – CDA – Risultati di periodo

Generali – CDA – Risultati di periodo

Saipem – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Irce – CDA – Risultati di periodo

Zignago Vetro – CDA – Risultati di periodo

Vittoria – CDA – Risultati di periodo

Ternienergia – CDA – Risultati di periodo

Saes Getters – CDA – Risultati di periodo

Retelit – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Reply – CDA – Risultati di periodo

Landi Renzo – CDA – Risultati di periodo

La Doria – CDA – Risultati di periodo

Interpump Group – CDA – Risultati di periodo

Fidia – CDA – Risultati di periodo

Eprice – CDA – Risultati di periodo

El.En – CDA – Risultati di periodo

Dada – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Ascopiave – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Isagro – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Mondo Tv France – CDA – Risultati di periodo

Giovedì 16/03/2017

Appuntamenti:

BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Giovedì 16/03/2017

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di febbraio

Giovedì 16/03/2017

Appuntamenti:

BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

Giovedì 16/03/2017

Aziende:

Adobe Systems – Risultati di periodo

Dollar General – Risultati di periodo

Lufthansa – Risultati di periodo

TAS – CDA – Risultati di periodo

Saipem – CDA – Risultati di periodo

Iren – CDA – Risultati di periodo

Inwit – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

I Grandi Viaggi – CDA – Risultati di periodo

Enervit – CDA – Risultati di periodo

Enel – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Enav – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Credem – CDA – Risultati di periodo

Cattolica – CDA – Risultati di periodo

Banca Intermobiliare – CDA – Risultati di periodo

Openjobmetis – CDA – Risultati di periodo

Exprivia – CDA – Risultati di periodo

Emak – CDA – Risultati di periodo

Banca Ifis – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Bb Biotech – Assemblea – Risultati di periodo

Mondo Tv Suisse – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

IVA liquidazione annuale – Versamento dell’imposta relativa al 2016 risultante dalla dichiarazione annuale.

TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI – Versamento della tassa annuale per la tenuta dei Libri contabili e sociali da parte delle società di capitali.

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

Venerdì 17/03/2017

Appuntamenti:

G20 – Si svolge a Baden-Baden, in Germania, il vertice dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle Banche centrali

Borsa:

Scadenze tecniche – Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB

Aziende:

Tiffany & Co – Risultati di periodo

Rcs Mediagroup – CDA – Risultati di periodo

Banca Popolare Sondrio – CDA – Risultati di periodo

Acsm-Agam – CDA – Risultati di periodo

Coima Res – Assemblea – Risultati di periodo

M&C – CDA – Risultati di periodo

Panariagroup – CDA – Risultati di periodo