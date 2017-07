Appuntamenti e scadenze del 7 luglio 2017

(Teleborsa) –

Venerdì 07/07/2017

Appuntamenti:

G20 – Si svolge ad Amburgo, in Germania, il vertice dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle Banche centrali

Banca d’Italia – Rimesse verso l’estero degli immigrati in Italia e gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia

Rating sovrano – Fitch pubblica la revisione del merito di credito per l’Irlanda

Istat – Prezzi delle abitazioni – 1° trimestre 2017

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Scadenze Fiscali:

MODELLO 730 – Assistenza Fiscale – Ultimo giorno utile per il lavoratore dipendente o per il pensionato per consegnare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione Modello 730 e della busta contenente il Modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto e del cinque e due per mille dell’Irpef.

MODELLO 730 – Assistenza Fiscale prestata dal Sostituto – Termine per il datore di lavoro e per l’ente pensionistico che presta assistenza per trasmettere al contribuente copia del Modello 730 e del prospetto di liquidazione Modello 730-3.

730 precompilato tramite CAF o professionisti – Termine per i CAF o professionisti per la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto, ed invia telematicamente all’Agenzia delle Entrate i Modelli 730,730-1, 730-3 e 730-4.