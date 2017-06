Appuntamenti e scadenze del 6 giugno 2017

(Teleborsa) –

Martedì 06/06/2017

Appuntamenti:

Reserve Bank of Australia – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana

Attività istituzionali – Il Presidente Mattarella a Montecitorio per la presentazione della Relazione annuale per il 2016 sull’attività dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Energia – Si svolge a Londra l’Offshore Wind Energy 2017

Aziende:

Bioera – Assemblea – Risultati di periodo